Altınoluk’un çehresi tamamen değişiyor

Edremit’i Narlı’dan Bostancı’ya kadar bir bütün olarak ele aldıklarını belirten Çelebi, etap etap çalışmaların devam ettiğini kaydetti Edremit’in en önemli turizm ve cazibe merkezlerinden birisi olan Altınoluk’un kent kimliğinde radikal bir değişikliğe gidildiğini sözlerine ekleyen Çelebi, projenin yaklaşık iki ayda tamamlanacağını söyledi.