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    HaberlerEge Haberleri Altınoluk’un çehresi tamamen değişiyor
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    15.10.2020 - 00:02 |

    Altınoluk’un çehresi tamamen değişiyor

    Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, Altınoluk’ta sürdürülen ‘Meydan Düzenlemesi ve Bisiklet Yolu’ projesini yerinde inceledi.

    Altınoluk’un çehresi tamamen değişiyor

    Edremit’i Narlı’dan Bostancı’ya kadar bir bütün olarak ele aldıklarını belirten Çelebi, etap etap çalışmaların devam ettiğini kaydetti Edremit’in en önemli turizm ve cazibe merkezlerinden birisi olan Altınoluk’un kent kimliğinde radikal bir değişikliğe gidildiğini sözlerine ekleyen Çelebi, projenin yaklaşık iki ayda tamamlanacağını söyledi.

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