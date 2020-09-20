Altınordu, Emre Nefiz’le imzaladı

Süper Lig deneyimine sahip 26 yaşındaki sağ bek, 2 yıllık sözleşme imzaladı. Almanya doğumlu Emre Nefiz, FSV Frankfurt, Gaziantepspor, Alanyaspor, Giresunspor ve son olarak Adana Demirspor formalarını giydi. Emre, Altınordu’nun Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş ve Oğuzhan Akgün’den sonraki 5. dış transferi oldu. U19 kategorisinde 9 kez milli olan deneyimli oyuncu, Süper Lig’de 56, 1. Lig’de 28, kupada ise 23 maça çıktı.