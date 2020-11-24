Altınordu ilk kez zirvede

İzmir temsilcisi, şimdiye kadar sadece evinde Bursaspor’a 2-0, deplasmanda ise Adanaspor’a 5-2 yenildi. Menemenspor (D), Ankaraspor ve Bandırmaspor’u 2-0, Boluspor (D) ve Altay’ı 2-1, İstanbulspor’u ise 1-0’lık skorla dize getiren kırmızı lacivertliler, Ümraniyespor (D) ve Samsunspor’la (D) 1-1 berabere kaldı. Altınordu 15 kez rakip fileleri sarsıp, kalesinde 11 gol gördü.