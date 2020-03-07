Altınordu Türkiye projesidir

Türkiye’de altyapıya getirdiği yenilik ve iyileştirici yatırımlarla sık sık gündeme gelen ve adını Avrupa’ya duyuran Altınordu’da Başkan Seyit Mehmet Özkan Gençlik ve Spor Bakanlığı projesi kapsamında, İnciraltı İzmir Atatürk Öğrenci Yurdu’ndaki üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Altınordu’nun altyapı modeli ve üretici temelli bir spor geleceği adına açıklamalarda bulunan Özkan, “Herkesin bu dünyaya geliş amacı var. Siz kendinizinkini mutlaka bulmalısınız. Ben buldum, hayatımı çocuklara ve gençlere adadım. Altınordu bir Türkiye projesi oldu. Maddi manevi tüm birikimlerimi bu sisteme adadım. Sonucunda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder Avrupa’nın en önemli liglerinde oynuyor” dedi.

4 şehir gezecek

İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu’nun da katıldığı söyleşi sonunda Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, çekilen kurada 3 gence Altınordu forması, 5 gence futbol topu hediye ederken, 20 genci de yarın İzmir’de oynanacak Ümraniyespor maçında konuk edeceklerini sözlerine ekledi. Başkan Seyit Mehmet Özkan, iki hafta önce Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyareti sırasında belirlenen program dahilinde 11 Mart’ta Antalya, 19 Mart’ta Ordu, 1 Nisan’da Giresun, 7 Nisan’da ise Adana’daki KYK’da gençlerle buluşacak.

Şeytan zincir kıracak

TFF 1. Lig’de yarın konuk edeceği Cesar Grup Ümraniyespor’u yenerek rakibi karşısındaki kazanamama serisini sonlandırmayı hedefliyor. İstanbul ekibiyle şimdiye kadar 7 kez karşı karşıya gelen kırmızı lacivertliler sadece 1 maçta sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. İki takım arasındaki 4 müsabakada Ümraniyespor galip gelirken, 2 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Altınordu, Ümraniyespor karşısındaki tek galibiyetini 14 Mayıs 2017’de deplasmanda 2-1’lik skorla aldı.