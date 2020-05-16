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    16.05.2020 - 00:00 |

    Altınordu, yıldız avına çıktı

    Altınordu, alt liglerde mücadele eden genç yetenekleri takibe aldı.

    Altınordu, yıldız avına çıktı

    Kırmızı lacivertli kulübün scout ekibinin bu sezon 3 genç futbolcuyu mercek altına aldığı ve transfer edilebilecek isimler olarak yönetime sunacağı öğrenildi. Anagold 24 Erzincanspor’da forma giyen 21 yaşındaki sol kanat Kerem Aktürkoğlu ve aynı kulüpten aynı yaştaki santrfor Mustafa Ethem Erboğa ile Somaspor’dan 20 yaşındaki forvet Mehmet Uysal’ın gelecek vadeden isimler olarak belirlendiği kaydedildi. Erzincan ekibinde forma giyen Kerem, attığı 17 golle 3. Lig 1. Grup’taki en skorer oyuncu konumunda. Mustafa Ethem ise 14 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekti. Somasporlu Mehmet de 15 gol atarak alkış topladı.

    Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
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