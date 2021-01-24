Altınordu’dan alkışlanacak proje

Ülkemizde ve dünyada yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık insanlık için en büyük tehlikelerden biri haline gelirken, İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu bu konuda önemli bir projeye imza attı. Son yıllarda Başkan Seyit Mehmet Özkan yönetiminde İzmir merkezli olarak yaptığı Türkiye’de eşi görülmemiş altyapı atılımı, tesis projeleri ve yetiştirdiği futbolcularla adından sıkça söz ettiren kırmızı lacivertli kulüpte Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) yetkilileri, Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde su arıtma sistemi kurarak önemli oranda su tasarrufu sağladı. Kurulan sistemle arıtılan sular çim sahaların sulanmasında ve ayrıca tesisteki tarım ile besi hayvancılığı alanlarında kullanılmaya başlandı.



‘Suyun önemini anladık’



Altyapıda oynayan profesyonel futbolcu adaylarına farkındalık yaratmak adına çeşitli eğitimler verdiklerini belirten ALFA Eğitim Direktörü Hande Özel, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların bilinçli bireyler olmalarını istiyoruz. Bu projeyi izlediğimiz, ‘25 litre’ isimli bir belgeselden ilham alarak hayata geçirdik. Bu projeyle diğer kulüplere de örnek olmak istiyoruz” diye konuştu.



ALFA Tesis Amiri Semih Kurşunlu, “Yerleşkemizde 180 sporcunun konaklama imkanı var. Bu alandaki 8 sahamızın 3’ü doğal çim saha. Yerleşkemiz şehir dışında olduğu için kanalizasyon ve içme suyu sistemini kendimiz kurduk. Yerleşke tam kapasite dolduğunda günlük 70 ton civarı su tasarrufu sağlıyoruz. Suyumuzu geri dönüştürebilmemiz ve herkese örnek olmak bizim için çok önemli” şeklinde konuştu. Altınordu altyapısından yetişen 17 yaşındaki kaleci Umut Keseci ise, “Günde çift antrenman yaptığımız için iki kez duş alıyoruz. Daha önce 5 dakika duşta kalıyorsam, şimdi bu süreyi 2-3 dakikaya indirdim. Suyun önemini çok iyi anladık. Biz denize bir taş attık, umarım tüm ülkeye dalga dalga yayılır” dedi.



“Biz de Süper Lig’de olacağız”



Altınordu’nun Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında profesyonel futbolcular yetiştirmek için ilk olarak Hollanda’nın Ajax takımını rol model aldıklarını belirtti. 2012’de incelemeye başladıkları Athletic Bilbao’nun da kendileri gibi kadrolarında yabancı oyuncu oynatmadığını söyleyen Özkan, Athletic Bilbao’nun Barcelona’yı 3-2 yenerek Süper Kupa şampiyonu olduğunu hatırlattı. Özkan, “Bilbao’nun hazırlayıcı takımı olan Bilbao II takımı, İspanya 3. Ligi’nde mücadele ediyor. Bizim de Niğde Anadolu FK hazırlayıcı takımımız var ama uzaktan yönetmek zor oluyor. Athletic Bilbao gibi yapacağız, gelecek sezondan itibaren hazırlayıcı takımımızı İzmir’de konuşlandıracağız. Evet bir gün biz de Süper Lig’de yer alacağız. Evet bir gün biz de Süper Kupa’yı kaldıracağız ama hep orada olacağız, aynen Athletic Bilbao’nun 91 yıldır yaptığı gibi” dedi.

‘İyi başlamak istiyoruz’



TFF 1. Lig’de yarın ikinci yarının ilk maçında Menemenspor’u konuk edecek Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Kazanıp, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi. 2020-21 sezonuna Menemenspor galibiyetiyle start verdiklerini hatırlatan Eroğlu, “Yine galip gelip iyi bir seri yakalamayı hedefliyoruz. Devreye girerken yaşadığımız puan kayıplarının telafisine bu maçla birlikte başlayacağız” diye konuştu.