15.08.2020 - 00:00 |
Altınordu’dan Vali Köşger’e hoş geldin ziyareti
Altınordu’da yönetim, İzmir’e yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, CEO Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez’in yer aldığı ziyarette Vali Köşger, görev yaptığı her yerde çocuklara ve gençlere yönelik projelere destek verdiğini, İzmir’de de aynı doğrultuda ilerleyeceğini vurgulayıp, Altınordu’yu yerli ve milli bir proje olarak yakından takip ettiğini ifade etti.
Altınordu Başkanı Özkan, Vali Köşger’e üzerinde isminin yazılı olduğu forma ve geçmişten bugüne Altınordu armalarının yer aldığı özel bir çerçeve hediye etti.
Bütçe 8 milyon lira
Öte yandan Altınordu’da A Takım’ın 2020-21 sezonu bütçesinin 8 milyon lira olarak belirlendiği öğrenildi. Ligde üst üste 7. sezonuna girmeye hazırlanan kırmızı lacivertliler, kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayıp, altyapıdan yetişen genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla yine en düşük maliyetli takımlardan biri olacak. İzmir ekibi geçen sezon 7 milyon liralık bütçe ile son haftalarda kümede kalmayı garantilemişti.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.