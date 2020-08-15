Altınordu’dan Vali Köşger’e hoş geldin ziyareti

Altınordu Başkanı Özkan, Vali Köşger’e üzerinde isminin yazılı olduğu forma ve geçmişten bugüne Altınordu armalarının yer aldığı özel bir çerçeve hediye etti.



Bütçe 8 milyon lira



Öte yandan Altınordu’da A Takım’ın 2020-21 sezonu bütçesinin 8 milyon lira olarak belirlendiği öğrenildi. Ligde üst üste 7. sezonuna girmeye hazırlanan kırmızı lacivertliler, kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayıp, altyapıdan yetişen genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla yine en düşük maliyetli takımlardan biri olacak. İzmir ekibi geçen sezon 7 milyon liralık bütçe ile son haftalarda kümede kalmayı garantilemişti.