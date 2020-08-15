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    HaberlerEge Haberleri Altınordu’dan Vali Köşger’e hoş geldin ziyareti
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    15.08.2020 - 00:00 |

    Altınordu’dan Vali Köşger’e hoş geldin ziyareti

    Altınordu’da yönetim, İzmir’e yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret etti. Başkan Seyit Mehmet Özkan, CEO Barış Orhunbilge ve İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez’in yer aldığı ziyarette Vali Köşger, görev yaptığı her yerde çocuklara ve gençlere yönelik projelere destek verdiğini, İzmir’de de aynı doğrultuda ilerleyeceğini vurgulayıp, Altınordu’yu yerli ve milli bir proje olarak yakından takip ettiğini ifade etti.

    Altınordu’dan Vali Köşger’e hoş geldin ziyareti

    Altınordu Başkanı Özkan, Vali Köşger’e üzerinde isminin yazılı olduğu forma ve geçmişten bugüne Altınordu armalarının yer aldığı özel bir çerçeve hediye etti.

    Bütçe 8 milyon lira

    Öte yandan Altınordu’da A Takım’ın 2020-21 sezonu bütçesinin 8 milyon lira olarak belirlendiği öğrenildi. Ligde üst üste 7. sezonuna girmeye hazırlanan kırmızı lacivertliler, kadrosunda yabancı futbolcu bulundurmayıp, altyapıdan yetişen genç oyuncuların ağırlıkta olduğu kadrosuyla yine en düşük maliyetli takımlardan biri olacak. İzmir ekibi geçen sezon 7 milyon liralık bütçe ile son haftalarda kümede kalmayı garantilemişti.

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