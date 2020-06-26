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    HaberlerEge Haberleri Altınordulu Taha da trabzon yolcusu
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    26.06.2020 - 00:00 |

    Altınordulu Taha da trabzon yolcusu

    Kırmızılı lacivertlilerin, sezon başında Trabzonspor’a transfer ettiği kalecisi Erce Kardeşler’in ardından, genç file bekçisi Muhammet Taha Tepe de Karadeniz ekibiyle el sıkıştı

    Altınordulu Taha da trabzon yolcusu

    Bu sezon tecrübe kazanması için Altınordu’dan 2. Lig’deki hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK’ya kiralanan 19 yaşındaki kaleci Muhammet Taha Tepe’nin transferi konusunda Trabzonspor’la prensip anlaşmasına varıldı. İki kulübün şartlarda uzlaştığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi. Altınordu’nun alacağı bonservis ücreti konusunda bir açıklama yapılmazken, Taha’nın bir sonraki satışından İzmir kulübünün yüzde 30 pay alacağı kaydedildi. Trabzonspor’un sakatlık riski nedeniyle sezon bitmeden Taha’yı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Niğde Anadolu FK formasıyla 2. Lig’de 25 maça çıkan Taha, U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında toplam 22 kez ay yıldızlı formayı terletti.

    Hedef 3 puan

    TFF 1. Lig’de koronavirüs salgını sonrası geçen hafta ilk maçında deplasmanda Boluspor’la 0-0 berabere kalan Altınordu, bugün 30. hafta mücadelesinde evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı Turgut Doman yönetecek. Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevisinde stadyuma seyirci alınmayacak. Kırmızı lacivertlilerde cezası biten stoper Yusuf forma giyebilecek. Sakatlıkları bulanan sağ bek Kerim, stoper Kahraman, Enes ve kaleci Ali Emre kadroda yer almayacak. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Ligin en az gol yiyen iki ekibinden birine karşı oynayacağız. Hedefimiz sahadan 3 puanla ayrılmak” diye konuştu.

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