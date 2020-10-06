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    06.10.2020 - 00:03 |

    Altınyol’a nefes

    Altınyol’a nefes

    Pandemi süreciyle artan özel araç kullanımının trafikte yarattığı yoğunluk, Altınyol’da sabah 07.30-09.30, akşam 17.00-19.30 saatleri arasında başlatılan ilave şerit, ücretsiz çekici ve Konak’taki kamu kurumlarında başlatılan kademeli mesai uygulamalarıyla azaldı. İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, sorunlu yerlere bu tip dokunuşların olumlu sonuçlar verdiğini söyledi, “Kademeli mesai uygulaması kent genelinde yaygınlaşırsa trafik sorun olmaktan çıkar” dedi. İzmir Ulaşım Merkezi’ne göre, ilave şeridin açılmasıyla birlikte Anadolu Caddesi ve Altınyol’dan geçen araç sayısı bir haftada yüzde 14 artış gösterdi. Sabah trafiğinde saatte 29 km olan seyir hızı, uygulama sonrası 39 km’ye çıktı. Akşam trafiğinde ise seyir hızı 24 km’den 27 km’ye yükseldi.

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