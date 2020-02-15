BİST120.151-0,32EURO6,560,13USD6,060,23ALTIN308,230,63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Altyapı için 73 milyon lira tutarında yatırım
    ABONE OL
    15.02.2020 - 00:07 |

    Altyapı için 73 milyon lira tutarında yatırım

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa’nın altyapısı için 73 milyon liralık yatırım yapıyor.

    Altyapı için 73 milyon lira tutarında yatırım

    İlçede yağmur suyu hatları ayrılıyor, eskiyen kanal hatları yenileniyor. İlçedeki dört mahallede 8 kilometrelik yağmur suyu ve 49 kilometrelik kanal hattı döşeniyor. 25 milyon liraya mal olacak çalışmaları 2021’in ilk aylarında tamamlanacak.

    Milliyet'te Haftanın Özeti 14 Şubat 2020İşte Türkiye ve dünyada haftanın öne çıkan gelişmeleri
    daha fazla video için
    14 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü! Göz gözü görmüyor

    Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü! Göz gözü görmüyor

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Emeklilere maaş şoku! Gören şaşkına döndü, SGK robotu hesabı tutmadı...

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Dev lunapark kapılarını açtı

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Meksika'yı ayağa kaldıran kadın cinayeti

    Sıradaki Haber