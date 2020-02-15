Altyapı için 73 milyon lira tutarında yatırım

İlçede yağmur suyu hatları ayrılıyor, eskiyen kanal hatları yenileniyor. İlçedeki dört mahallede 8 kilometrelik yağmur suyu ve 49 kilometrelik kanal hattı döşeniyor. 25 milyon liraya mal olacak çalışmaları 2021’in ilk aylarında tamamlanacak.