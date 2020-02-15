15.02.2020 - 00:07 |
Altyapı için 73 milyon lira tutarında yatırım
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa’nın altyapısı için 73 milyon liralık yatırım yapıyor.
İlçede yağmur suyu hatları ayrılıyor, eskiyen kanal hatları yenileniyor. İlçedeki dört mahallede 8 kilometrelik yağmur suyu ve 49 kilometrelik kanal hattı döşeniyor. 25 milyon liraya mal olacak çalışmaları 2021’in ilk aylarında tamamlanacak.
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