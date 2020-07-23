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    HaberlerEge Haberleri ‘Altyapı uzunluğu Çin Seddi’ne kadar’
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    23.07.2020 - 00:03 |

    ‘Altyapı uzunluğu Çin Seddi’ne kadar’

    Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı oturumunun 3. birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan önderliğinde gerçekleştirildi.

    ‘Altyapı uzunluğu Çin Seddi’ne kadar’

    Toplantıda, DESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı faaliyet raporu onaylandı. Denizli’nin altyapı geçmişini anlatan Başkan Zolan, “Eğer altyapı yatırımlarımızı yapmamış olsaydık, bugün şehrimize su veremiyor olacaktık. Yatırımlarımızla yüzde 60 olan kaçak kayıp su oranının önüne geçtik” dedi. Başkan Zolan, şunları söyledi:

    Altı bin kilometre

    “Büyükşehir statüsüne kavuştuktan sonra yaptığımız içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını uç uca eklediğimizde 6 bin kilometreye ulaştı. 6 yılda yapmış olduğu altyapı hattı uzunluğu buradan Çin Seddi’ne kadar uzanıyor. Altı içme suyu deposu, iki atık su arıtma tesisini tamamladık. Üç atık su arıtma tesisimizin çalışmalarında da sona gelindi. Akköy Güneş Enerji Santralimizin 3. bölümünün inşasını tamamladık. Buradan yıllık 4 milyon kilovat enerji üreteceğiz.”

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