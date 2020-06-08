Altyapıların değeri kesinlikle bilinmeli

”Koronavirüs süreci sonrası futbolumuz için kendi evlatlarımızın ne kadar değerli olduğunu gördük. Türk futbolu geleceğe yetiştirdiği futbolcular ile yürüyecektir”

"Karşıyaka’da görevdeyken 20 bin Kaf Kaf sevdalısı taraftar önünde altyapıdan yetişen gençlerimizle Play Off oynadığımız gün, aklımdan hiç çıkmıyor”

Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarına verilen arada Milliyet Ege Spor Müdürü Mehmet Demirtaş ve usta kalem Fatih Tanfer, ‘Geçmişten Günümüze Değerlerimiz Konuşuyor’ köşesi ile Türk sporuna hizmet etmiş, İzmir futboluna adını altın harflerle yazdırmış isimlerin hikayelerini siz sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Futbola 7 yaşında Altay ile başlayan, 16 yaşında A Takım’a yükselen, 2 sene kadroda oynadıktan sonra Göztepe, Aydınspor, Çanakkale Dardanelspor, Salihlispor, Marmaris BLD, Bucaspor gibi takımlarda forma giyen, Dardanelspor ve Marmaris BLD formaları altında 2’şer kez gol krallığı yaşayan, 17 senelik futbol hayatının ardından Bornovaspor, Tirespor, Karşıyaka, Fethiyespor gibi takımların başına geçen, futbolculuk dönemindeki başarılarını antrenörlük hayatında da sürdüren Mesut Toros, spor yaşantısını, unutamadığı anılarını, yeni nesile önerilerini ve Türk futbolunun bugünkü durumunu sizler için değerlendirdi. Keyifli okumalar...

Sevgili Mesut Toros, bize kendinizden söz eder misiniz?

12 Nisan 1969 yılında İzmir’de doğdum. 7 yaşımda Altay’da futbol oynamaya başladım. 16 yaşıma geldiğim zaman, A Takım’a çıktım. 2 sene A Takım kadrosunda yer aldıktan sonra, Tavşanlı Linyitspor, Yeşilovaspor, Çanakkale Dardanelspor, Göztepe, Turgutluspor, Salihlispor, Aydınspor, Batman Petrolspor, Marmaris BLD, Petkimspor, Bucaspor ve Tavşancılspor’da forma giydim. Ardından, 2003 yılında futbolculuk hayatımı sonlandırdım. 17 sene Türk futboluna hizmet ettim. Bu süre zarfında 2 kez Çanakkale Dardanelspor, 2 kez de Marmaris BLD’de olmak üzere toplam 4 kez gol krallığı sevinci yaşadım. Futbolculuktan sonra antrenörlüğe başladım. Altay altyapısında görev aldım, Altay’ın gençlik geliştirme sorumluluğunu üstlendim. Teknik direktör olarak da Altay, Ulucakspor, Aydınspor, Bornovaspor, Tirespor, Karşıyaka gibi takımlarda görev aldım. Ayrıca, Altay eski ismiyle PTT 1. Lig’de mücadele ederken, 3 sene birçok antrenöre yardımcılık yaptım. Şu anda Fethiyespor’un başında bulunuyorum.

Unutamadığınız bir anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Çanakkale Dardanelspor’da forma giyerken Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile çeyrek finalde karşılaşmıştık. O dönem altın gol uygulaması vardı. Ben de Tekirdağspor, Samsunspor ve Ankaragücü’yle oynadığımız maçların 113. dakikasında gol atmıştım. Bu gollerle çeyrek finale kadar uzanmıştık. Kupanın bu turunda Ali Sami Yen’de Galatasaray’a konuk olduğumuz maçta da dakikalar 103’ü gösterdiğinde Dardanelsporlu taraftarlar, pankart açmıştı. Pankartta, “Dikkat Mesut” yazıyordu. Bu pankartı görünce çok mutlu olmuştum. Bir de geçen sezon Karşıyaka ile Play Off’a çıkmıştık. Play Off yarı final maçında rakibimiz Van BLD idi. O gün Atatürk Stadı’nda 20 bin taraftar önünde oynamıştık. Tüm İzmir tek vücut olmuştu. Gerçekten çok heyecan vericiydi. Ayrıca, Salihlispor’da forma giyerken, Ege’de ayın futbolcusu seçilmiştim. Zamanın Başbakan’ı Mesut Yılmaz, hem Rahmetli Hocamız Ömeragiç vasıtasıyla hem de kulübe bir mesaj yollamış ve beni tebrik etmişti. Ben de bunu duyunca çok mutlu olmuştu. O sezon Süper Lig’in kapısından dönmüştük. İyi bir sezonu arkamızda bırakmıştık.

Yeni kuşağa önerileriniz var mı?

Ben her gittiğim takımda altyapıya önem verdim, vermeye de devam ediyorum. Altyapılarda yetenekli çok oyuncumuz var. Yaşları 16-17-18 olan çok futbolcuyla çalıştım. Çünkü futbolumuzun, bu genç isimlere ihtiyacı var. Onlara her zaman kendilerine güvenmelerini söyledim. Çok çalışmalılar, çok istemeliler ve öz güvenlerini yüksek tutmalılar. Bu şekilde başarılı olacaklarına inanıyorum. Altyapıdaki gençlerimize gereken imkanı sunarsak, gelişmelerine yardımcı olursak onlar iyi yerlere gelebilirler. Bu sayede hem onlar hem de futbolumuz kazanır.

Türk futbolunun bugünkü durumunu değerlendirir misiniz?

Kulüplerimiz zor durumda. Mali olarak sıkıntı içerisindeler. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaparak durumu toparlamaları gerekiyor. Bir kulüp için altyapı ile sağlanan koordinasyon, çok değerlidir. Bu altyapılardaki antrenörlere gereken değeri vermediğimizi düşünüyorum. Pandemi sürecinde altyapılar bir kez daha değer kazandı. Bu süreç, kulüp yöneticilerini farklı düşüncelere sevk etti. Umarım süreç sonrası altyapılara gereken değer ve önem verilir.