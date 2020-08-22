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    22.08.2020 - 00:00 | | BERKE MANKIR Milliyet

    'Altyapımızı Türkiye konuşacak'

    1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, yeni sezona altyapıda da iddialı bir giriş yapmak için ciddi yatırımlarının olduğunu söyledi, “Kalitemizi yükseltmek için çok çabalıyoruz. Tüm Türkiye’nin konuşacağı bir altyapıya sahip olacağız” dedi

    'Altyapımızı Türkiye konuşacak'

    1928 Bucaspor’da Başkan Cihan Aktaş, altyapılarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Süper Lig ekiplerinin altyapılarında görev almış isimleri bünyelerine kattıklarını aktaran Aktaş, “Bütçemizin önemli bir kısmını altyapımıza ayırmış durumdayız. Süper Lig ekiplerinin altyapı kategorilerinde önemli görevlerde bulunan antrenörleri akademimize kazandırıyoruz. Akademi Direktörü Serdar Sabuncu, Spor Bilimci ve Maç Performans Analiz Uzmanı Dr Onur Tütüncü, Psikolojik Performans Antrenörü Dr Öğretim Üyesi Mustafa Engür, U19 Teknik Sorumlusu Melih Altuğ Sapmaz, U17 Teknik Sorumlusu Serkan Baziya, U16 Teknik Sorumlusu Engin Dursun, U15 Teknik Sorumlusu Kadri Açılmış, U14 Teknik Sorumlusu Emre Gürsoy, Kaleci Departmanı Sorumlusu Ahmet Yiğit, Oyuncu İzleme Komitesi Mehmet Sıddık Özaslan ve Murat İce ile anlaştık” diye konuştu.

    ‘A Takım kadar iddialı olacak’

    Akademi liglerine seçtikleri antrenörler konusunda son derece titiz davrandıklarını söyleyen Başkan Aktaş, kalitelerinin çok yükseldiğini vurguladı. Aktaş, “Yaptığımız çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde Türkiye’de çok konuşulacak bir altyapıya sahip olacağız. Ayrıca insan kaynaklarımızı da iyileştirdik. Geleceğe yatırımı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı..

    Büyükşehir’e teşekkür

    Altyapıdaki oyuncuların konakladığı binaların da yenilendiğini söyleyen Aktaş, “Çocuklarımızın kaldığı binalar her şeyiyle yeni bir görünüme kavuştu. Bakım işlemleri tamamen bittikten sonra oraya geçeceğiz. Yerlerin döşemesinden klimalara, eşyalardan lavabolara kadar çok iyi bir yapı oldu. Bizi bu konuda yalnız bırakmayan ve yardımlarını esirgemeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer sayesinde çocuklarımıza daha iyi bir imkan sunacağız. Soyer’e teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

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