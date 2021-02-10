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    10.02.2021 - 00:03 |

    Altyapısı baştan aşağıya değişiyor

    Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapım çalışmalarına Efeler, Köşk, Didim, Nazilli, İncirliova ve Buharkent’te devam ediyor.

    Altyapısı baştan aşağıya değişiyor

    ASKİ ekipleri; Nazilli’nin Yeşilyurt ve Yeni mahallelerinde ana hat yenilemesi çalışması gerçekleştiriyor, Köşk’ün Kızılcaköy, Armutalan ve Gökkiriş mahallelerinde içme suyu isale hattı, Efeler’in Baltaköy ve İncirliova’nın Erbeyli mahallerinde ise içme suyu şebeke hattı yapımını sürdürüyor. Burharkent Gelenbe Mahallesi’nde kaynak çalışması, Köşk’ün Sarıçam ve Didim Akbük Mahallesi’nde ise yağmur suyu hattı yapım işlemleri hız kesmiyor. Çalışmalardan memnun olduğunu belirten vatandaşlar, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyor.

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