Altyapısı baştan aşağıya değişiyor

ASKİ ekipleri; Nazilli’nin Yeşilyurt ve Yeni mahallelerinde ana hat yenilemesi çalışması gerçekleştiriyor, Köşk’ün Kızılcaköy, Armutalan ve Gökkiriş mahallelerinde içme suyu isale hattı, Efeler’in Baltaköy ve İncirliova’nın Erbeyli mahallerinde ise içme suyu şebeke hattı yapımını sürdürüyor. Burharkent Gelenbe Mahallesi’nde kaynak çalışması, Köşk’ün Sarıçam ve Didim Akbük Mahallesi’nde ise yağmur suyu hattı yapım işlemleri hız kesmiyor. Çalışmalardan memnun olduğunu belirten vatandaşlar, Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyor.