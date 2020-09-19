Amacımız sıfır karbon

Belediye Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Müdürlüğü tarafından sıfır karbon salımı farkındalık, bisiklet sürme ve alternatif ulaşım araçları konulu online seminerler verildi. Hafta boyunca tüm bisikletlilerin fren ve vites ayarları, lastik ve kontrol hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor. Başkan Erhan Kılıç, etkinliklerin önemine vurgu yaptı, bisiklet kullanımını özendirmek istediklerini söyledi.