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    19.09.2020 - 00:00 |

    Amacımız sıfır karbon

    Buca Belediyesi, bu yıl ilk defa Avrupa Hareketlilik Haftası’na katılıyor. ‘Herkes İçin Sıfır Karbon Salımlı Hareketlilik’ temasıyla düzenlenen hafta kapsamında pırlanta eğitimlerinden bisiklet turuna, online seminerlerden spor branşlarına çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

    Amacımız sıfır karbon

    Belediye Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Müdürlüğü tarafından sıfır karbon salımı farkındalık, bisiklet sürme ve alternatif ulaşım araçları konulu online seminerler verildi. Hafta boyunca tüm bisikletlilerin fren ve vites ayarları, lastik ve kontrol hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor. Başkan Erhan Kılıç, etkinliklerin önemine vurgu yaptı, bisiklet kullanımını özendirmek istediklerini söyledi.

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