Amani, yemeği elleriyle tattırdı

Kent Sağlık Grubu - Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Gamze Gültekin, Orkide Yağları Kaliteden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Melite Agus ve Gastoarkeolog Doç. Dr. Ahmet Uhri, zeytinyağ hakkında hem doğru bilinen yanlışları hem de zeytinyağının besin değeri hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Panelle eş zamanlı olarak ise Hazer Amani, zeytinyağlı yemekler yaptı. Katılımcıların ilgiyle izlediği sunumda Amani, lezzetli bir zeytinyağlı yemeğin sırlarını paylaştı. Salonda yer kalmayan sunumda Amani, yaptığı yemeği, elleriyle konuklara tattırdı.