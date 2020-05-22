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    HaberlerEge Haberleri ' Amatör bizim göz bebeğimiz'
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    22.05.2020 - 00:00 | | İzmir Milliyet

    ' Amatör bizim göz bebeğimiz'

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Ramazan Bayramı öncesi Konak’taki amatör kulüplerini unutmadı. 500 adet erzak kolisini takımlara ulaştırılmak için hazırlatan Başkan Batur, “Amatör spor kulüpleri, gençleri harekete geçirir ve sağlıklı tutar. Bugünlerde dayanışmaya, eskisinden daha çok ihtiyacımız var” dedi

    ' Amatör bizim göz bebeğimiz'

    Amatör kulüplere düzenli olarak yapılan malzeme desteği ve federasyon katılım payı desteğinin yanı sıra ilçeye kazandırılan yeni spor tesisleri ile amatör sporun destekçisi olmayı sürdüren Konak Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde de amatörü unutmadı. İhtiyacı olan sporcuların aileleriyle birlikte güzel bir bayram geçirebilmeleri adına, kulüplere ulaştırılmak üzere 500 adet erzak kolisi hazırlandı. Gıda paketlerinin bulunduğu kolileri Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Amatör Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Mehmet Şerif Demir ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Aslan Yıldız’a teslim etti.

    ‘Dayanışmamız sürecek’

    Konak’taki amatör spor kulüplerine verdiği destek ile yeni sporcuların yetişmesine katkı koyan Başkan Abdül Batur, Ramazan Bayramı’nın herkese sağlık getirmesini temenni etti, “Amatör spor kulüpleri, var oldukları semti ve gençleri sporun getirdiği tüm güzelliklerle tanıştıran, spor aracılığıyla yardımlaşmayı, birlikte hareket etmeyi öğreten önemli oluşumlardır. Ben de sporun içinden gelen biri olarak spora desteği önemsiyorum. Bugünlerde dayanışmaya eskisinden daha çok ihtiyacımız var. İlçemizdeki tüm amatör spor kulüplerimizin değerli yöneticilerine ve sporcularına sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum” dedi.

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