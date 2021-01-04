Ameliyatta nokta atışı

ÖZEL Sağlık Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Safa Satoğlu, hem yumuşak hem de kemik dokuları ilgilendiren cerrahi işlemlerde kullanılan navigasyon teknolojisinin ameliyat başarısını artırdığını söyledi.

Tıp teknolojisinin en son yeniliklerinden olan navigasyon sistemiyle birlikte ameliyat sırasında yumuşak doku kitlelerinin net bir şekilde belirlenebildiğini ve bu sayede yaşanabilecek bazı hataların önüne geçilebildiğini ifade eden Satoğlu, “Adından da anlaşıldığı üzere yön bulma ve hedefe götüren bir teknolojiden bahsediyoruz. Kranial yazılım ve 3 boyutlu görüntüleme sayesinde, ameliyat esnasında tomografi çekilebiliyor veya ameliyat öncesinde çekilmiş bilgisayarlı tomografi ve MR görüntüleri navigasyon sisteminde birleştirilip ilgili el aletlerine yönlendiriliyor. Sonuç olarak ameliyat esnasında nerede olduğumuzu, ne kadar doku çıkardığımızı görebiliyoruz” diye konuştu.

“3 boyutlu görüntüleme ve navigasyon sistemi ameliyat başarısını yükseğe taşıyan bir teknoloji olarak hekimlere avantaj sağlıyor” diyen Satoğlu, şöyle devam etti:

Kırıklarda yararlı

“Navigasyon teknolojisi hem beyin hem de ortopedik cerrahi uygulamalarında; beyin içi veya spinal tümörler, omurga, el bileği, dirsek, leğen kemiği ve diğer tüm kemiklerdeki kırık, kitle veya deformasyonlarda kullanıma uygun. Özellikle omurganın yanlış bir yerine vida yerleştirilmesi, omurilik ve sinir kökü hasarı riski yaratıyor. Teknolojimiz cihaza tanıtılmış özel el aletlerinin hareketlerini taklit edip implantın yön, açı, çap ve uzunluğunu, risk altındaki damar, sinir gibi yapılara yakınlığını 3 boyutlu olarak bize gösteriyor. Böylece en ideal müdahaleyi yapabilme imkanına kavuşuyoruz. Ameliyatlardaki hatalı veya sinire yakın vida koyma kaynaklı komplikasyonları minimuma indiriyoruz. Ameliyat esnasında hastadan aldığımız elektrik sinyalleri ile de sinir hasarı oluşması riskini en aza indirmiş oluyoruz.”