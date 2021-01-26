Amerika’yı yeniden keşfediyorlar

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Foça ve Aliağa’nın ardından Bergama, Dikili ve Kınık’taki yatırımları inceledi. Esnaf ve çiftçi temsilcileri ile bir araya gelip görüş alışverişinde de bulunan Sürekli, “İzmir’in her köşesinde, her ilçesine ayrımsız destek ve hizmet götürüyoruz. Bergamalı çiftçilerimize 18 yılda 1.8 milyar lira hibe desteği verdik. Dikili’de de tarımsal üretime 355.5 milyon lira hibe sağladık. Dikili-Çandarlı Barajı ile bölgeye soluk aldırdık. Yortanlı ve Çaltıkoru Barajları ile Kınık Ovası’nı suyla buluşturduk. Amerika’yı yeniden keşfediyor gibi davranmaları doğru değil. Tarım, tohum, su bizim kalkınma hamlelerimizin başlıca alanları ve bu tam 18 yıldır böyle. Su, İzmir’de bizimle dile geldi. İçme suyu sorununu kökten çözdüğümüz Gördes Barajı projesi son örnek” diye konuştu.

Arıtılmış sular tarımda kullanılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün, atık su arıtma tesislerinden çıkan suyu tarımda değerlendirmek üzere başlattığı yatırımların ilki Bayındır Hasköy’de hayata geçiriliyor. Küçük Menderes havzasındaki temasları sırasında tesisi ziyaret Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer e bilgi veren İZSU Hasköy Atık Su Arıtma Tesisi Sorumlusu Çevre Mühendisi Şermin Gür, “Biyolojik ve fiziksel arıtma yapılıyor. A sınıfı su kalitesinde bir tarımsal amaçlı su kullanımı söz konusu olacak” diye konuştu. İZSU Genel Müdürlüğü Menemen, Menderes Havza, Ödemiş, Bergama, Bayındır, Tire, Menemen Türkelli, Foça Gerenköy atsu arıtma tesislerinde de tarım kesimine hizmet verecek şekilde geri kazanım üniteleri kuracak.