Amos’ta gizem aralanıyor

Marmaris Belediyesi’nin desteğiyle, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü ve Marmaris Ticaret Odası’nın (MTO) işbirliğinde yapılan Amos Antik Kenti’ndeki arkeolojik çalışmalara bu yıl da devam edilecek. MSKÜ Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen Amos Antik Kenti Yüzey Araştırma Projesi’nde bu yıl kaçak kazı sonucu ortaya çıkan mezar odasını kurtarma kazısı, sınır ve yüzey araştırmalarıyla yürüyüş parkuru onarımları yapılacak. Antik kentte gelecek günlerde başlanacak kazı ile mezarın esrarı da aralanacak. Amos Antik Kenti’nde incelemelerde bulunan Başkan Mehmet Oktay, “2 bin yıldan fazla mazisi bulunan Amos’un yeniden hayat bulması için destek olacağız” şeklinde açıklama yaptı.



Ana Tanrıça Tapınağı



MTO Başkanı Mutlu Ayhan da Amos Antik Kenti’nin sürdürülebilir turizm potansiyeli açısından önemli değere sahip olduğunu bildirdi.

MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer, geçen yıl başladıkları araştırmada, yeni bir tarihsel dokuya ulaştıklarını söyledi. Amos, Helen dilinde ‘Ana Tanrıça Tapınağı’ anlamına geliyor.