Anadolu ezgileri Metropolis’te

YARIN 21.00’de Anadolu’yu en güzel yansıtan ezgiler Torbalı Metropolis’te yankılanacak. Torbalı Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan ve İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin orkestrası ve solistleri tarafından seslendirilecek olan programda; Efem, Çökertme, Sarı Gelin, Telli Turna gibi Anadolu kültürünün klasikleşen parçaları yer alacak. Başkemancılığını Kemal Tören’in yaptığı orkestrayı İbrahim Yazıcı yönetecek. Etkinlik, hijyen ve sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenecek.