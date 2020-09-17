Anadolu’nun direği ekonominin tekeri

Ahilik Haftası’nda mesajlarıyla esnafın toplum ve devlet için önemine dikkat çeken İzmir Valisi Köşger ile Konak Belediye Başkanı Batur, karşılıklı dayanışmanın süreceğini dile getirdi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İESOB) Ahilik Haftası kutlamaları, www.izmirahi2020.com web sitesi ve pandemi önlemleri kapsamında sınırlı etkinliklerle devam ediyor.

Yılın Ahisi terzi Hacim Kulalı, Yılın Kalfası kuaför Emine Türk ve Yılın Çırağı berber Yiğit Koç ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret eden İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, “Ahi teşkilatının mensupları her zaman devletinin ve milletinin yanında oldu. Pek çok devlet büyüğü de Ahi teşkilatlarından yetişti. Amacımız bugün de sıkı sıkı sarılmamız gereken Ahilik ilkelerini topluma, özellikle de yeni nesillere benimsetebilmek’ diye konuştu.

Yılın Ahisi’ne özel kıyafetini giydiren Köşger de ahilerin, Anadolu Otağı’nın direkleri olduğunu söyledi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u da ziyaret eden Mutlu, salgın sürecinde esnafa destekleri için teşekkür etti.

“Sizinle beraberiz”

“Hem maddi destek hem de dezenfeksiyon gibi çalışmalar anlamında sizden ve Konak Belediyesi’nden müthiş bir destek gördük” diyen Mutlu, “Göstermiş olduğunuz ilgi ve güler yüz sayesinde sorunların çözümüne yönelik çabaların tümünde başarıya ulaştık. Kentimiz, ülkemiz için yapılacak çalışmalarda her zaman sizinle beraberiz” ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde en ağır yarayı esnafın aldığını dile getiren Batur da, “Belediyemizde ilk yaptığımız işlerden bir tanesi de esnaf masasını kurmaktı. Esnaf masamızı ikinci ayımızda faaliyete geçirdik. Bundan sonra da sıkıntılı süreçleri birlikte aşacağız. Zabıta müdürümüzle de konuştum. Esnafımıza bu zor süreçte destek olacağız. Zabıtamız ve esnafımız birlikte diyolog yolu ile sorunları çözmeye gayret edecek. Esnafın tekeri dönmeye başlarsa, ekonominin de tekeri dönmeye başlar” diye konuştu.