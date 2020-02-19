BİST119.574-1,01EURO6,55-0,06USD6,070ALTIN312,531,68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Anne-babasının yaşam kaynağı
    ABONE OL
    19.02.2020 - 00:03 |

    Anne-babasının yaşam kaynağı

    İzmir’de yaşayan lise 1’inci sınıf öğrencisi Nehir Gürel (15) doğuştan görme engelli annesi Döndü Gürel’in (54) ve 22 yaşında görme yetisini yitiren babası Osman Gürel’in (60) gözü oluyor. ’de yaşayan lise 1’inci sınıf öğrencisi Nehir Gürel (15) doğuştan görme engelli annesi Döndü Gürel’in (54) ve 22 yaşında görme yetisini yitiren babası Osman Gürel’in (60) gözü oluyor.

    Anne-babasının yaşam kaynağı

    Küçüklüğünden beri ailesine birçok konuda yardımcı olan Nehir, ileride hem görme engelli bireyler için çalışmalar yapmayı hem de polis olmayı hedeflediğini anlatan vefalı genç, “Küçükken onların görememesini kabullenemedim. Yeni yeni kabulleniyorum. Çevremdekiler de benimle gurur duyuyorlar, tebrik ediyorlar. ‘Nasıl yaşıyorsunuz?’ diyerek şaşırıyorlar. Özellikle annemin yemek yapmasına çok şaşırıyorlar. Ben de yemeğe yardım ediyorum, temizlik işlerini hallediyorum. Dışarı çıkacakları zaman yanlarında oluyorum” dedi.

    ‘O benim her şeyim’

    Kızlarını yetiştirirken çeşitli zorluklar yaşadıklarını söyleyen baba Osman Gürel, “Kızımın bakımında ve hastalık durumlarında sorunlar yaşadık. Rahmetli kaynanam ve dostlarımızın çok yardımları oldu” diye konuştu. Anne Döndü Gürel ise “Kızımı çevreden edindiğim bilgilerle ve Allah’ın verdiği güçle büyüttüm. O benim canım, ciğerim, gözüm, kulağım, elim, ayağım” ifadelerini kullandı. 

    Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
    daha fazla video için
    AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün (19 Şubat) hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

    Bugün (19 Şubat) hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Sıradaki Haber