Anne-babasının yaşam kaynağı

Küçüklüğünden beri ailesine birçok konuda yardımcı olan Nehir, ileride hem görme engelli bireyler için çalışmalar yapmayı hem de polis olmayı hedeflediğini anlatan vefalı genç, “Küçükken onların görememesini kabullenemedim. Yeni yeni kabulleniyorum. Çevremdekiler de benimle gurur duyuyorlar, tebrik ediyorlar. ‘Nasıl yaşıyorsunuz?’ diyerek şaşırıyorlar. Özellikle annemin yemek yapmasına çok şaşırıyorlar. Ben de yemeğe yardım ediyorum, temizlik işlerini hallediyorum. Dışarı çıkacakları zaman yanlarında oluyorum” dedi.



‘O benim her şeyim’

Kızlarını yetiştirirken çeşitli zorluklar yaşadıklarını söyleyen baba Osman Gürel, “Kızımın bakımında ve hastalık durumlarında sorunlar yaşadık. Rahmetli kaynanam ve dostlarımızın çok yardımları oldu” diye konuştu. Anne Döndü Gürel ise “Kızımı çevreden edindiğim bilgilerle ve Allah’ın verdiği güçle büyüttüm. O benim canım, ciğerim, gözüm, kulağım, elim, ayağım” ifadelerini kullandı.