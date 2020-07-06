BİST115.748-0.99EURO7.71-0.14USD6.860.09ALTIN392.360.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Anne mesleği çiçekçilik
    ABONE OL
    06.07.2020 - 00:04 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Anne mesleği çiçekçilik

    Anne mesleği çiçekçilik

    Evlerindeki seralarda her yıl 2 milyon çiçek üreten kadınlar, ailelerinin geçimini sağlıyor.

     

    AYDIN Çine’deki bin 600 nüfuslu Mutaflar Mahallesi’nde kadınların ürettiği süs çiçekleri, geçim kaynağı oldu. Her evdeki bulunan seralarda, özellikle kadınlar çeşit çeşit süs çiçekleri üretiyor. Yılda üretilen 2 milyon çiçek, dört yıl önce kurulan ‘S.S. Çine Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ aracılığıyla belediyelere pazarlanıyor. 1 milyon 500 bin lira gelir elde ediliyor.

    Oğluyla çalışıyor

    Oğluyla kurdukları seralarda çiçek üreten ve elde ettikleri gelirle geçinen Zaide Madran (53), “30 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz çiçekleri toptan ve perakende olarak satıyoruz” dedi. Anne mesleği çiçekçiliği yapan Muharrem Madran ise “Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü ve aynı zamanda İşletme okudum. Şu anda yine tarım üzerine açıktan eğitimime devam ediyorum ve sertifikamı alacağım. Ürünleri Ankara, İstanbul, Denizli ve daha birçok ile yolluyoruz. Özellikle Muğla’daki turizm bölgelerine çok satıyoruz” diye konuştu.  

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Öğrenciler dikkat! Ödemeler başladı

    Son dakika haberi: Öğrenciler dikkat! Ödemeler başladı

    Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

    Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu

    İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu

    Sıradaki Haber