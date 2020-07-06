Anne mesleği çiçekçilik

Evlerindeki seralarda her yıl 2 milyon çiçek üreten kadınlar, ailelerinin geçimini sağlıyor.

AYDIN Çine’deki bin 600 nüfuslu Mutaflar Mahallesi’nde kadınların ürettiği süs çiçekleri, geçim kaynağı oldu. Her evdeki bulunan seralarda, özellikle kadınlar çeşit çeşit süs çiçekleri üretiyor. Yılda üretilen 2 milyon çiçek, dört yıl önce kurulan ‘S.S. Çine Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ aracılığıyla belediyelere pazarlanıyor. 1 milyon 500 bin lira gelir elde ediliyor.

Oğluyla çalışıyor

Oğluyla kurdukları seralarda çiçek üreten ve elde ettikleri gelirle geçinen Zaide Madran (53), “30 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz çiçekleri toptan ve perakende olarak satıyoruz” dedi. Anne mesleği çiçekçiliği yapan Muharrem Madran ise “Peyzaj ve Süs Bitkileri Bölümü ve aynı zamanda İşletme okudum. Şu anda yine tarım üzerine açıktan eğitimime devam ediyorum ve sertifikamı alacağım. Ürünleri Ankara, İstanbul, Denizli ve daha birçok ile yolluyoruz. Özellikle Muğla’daki turizm bölgelerine çok satıyoruz” diye konuştu.