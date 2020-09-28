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    28.09.2020 - 00:01 |

    Annelerinin izini sürüyorlar

    Annelerinin izini sürüyorlar

    Yunusemre Belediyespor voleybol takımı sporcularından Esennur Çarıkçı ve Deniz Naz Erol’un antrenörlüklerini anneleri, aynı zamanda kulüp antrenörleri olan Seda Çarıkçı ve Nagehan Erol yapıyor. 2007 doğumlu 13 yaşındaki Esennur Çarıkçı, 7 yıldır voleybol oynuyor. 10 yaşındaki Deniz Naz Erol ise 4 yıldır voleybol ile ilgileniyor. Geçmişte birçok spor kulübünde oynayan kulüp antrenörleri Seda Çarıkçı ve Nagehan Erol çocuklarının bu sporu seçmesinden oldukça mutlu. Annelerinin izinden giden Esennur ve Deniz Naz, hedeflerinin başarılı bir voleybolcu olarak spor hayatlarını devam ettirmek olduğunu belirtti.

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