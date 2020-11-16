Annesini bekliyor

İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 91 saat sonra sağ çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, annesinin eve dönmesini bekliyor. Sabah Gazetesi’ne konuşan acılı baba Uğur Gezgin, kızının annesinin öldüğünden haberi olmadığını söyledi. Ayda’ya hem annelik hem de babalık yapan ve bir kargo şirketinde yönetici olan Gezgin, şöyle konuştu:

Kedilerden korkar

“Kızımın sağlık durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Kızımla şu an aynı odada kalıyoruz. Annesinin öldüğünden haberi yok. Annesinin gezmeye gittiğini ve geleceğini sanıyor. Eşim kedilerden korkardı. Kızım bana, ‘Baba, annem kedilerden çok korkar. Sokakta daha fazla yürüyemez. Yakında eve gelir. Annem eve gelince birlikte pikniğe gideceğiz’ diyor.”

Ev bakıyoruz

Şu anda geçici olarak Ayda ve oğlu Atakan ile birlikte kardeşinin evinde kaldıklarını anlatan Gezgin, “Satın almak için Bayraklı ve Bornova’da ev bakıyorum. Kayalık alandan sağlam ev almak istiyorum. Depremden önce aynı bölgelerden ev baktığım için ortalama ev fiyatlarını biliyorum. 500 bin lira değerindeki evi 750 bin, 800 bine satmaya çalışıyorlar. Bu vicdansızlıktır. Allah devletimizden, belediyelerimizden razı olsun. Bize çok destek oldular. Şirketim de maddi anlamda destek oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Rıza Bey Apartmanı’nda, Ayda’nın annesi Fidan Gezgin’in de aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetti. Ayda’nın 8 yaşındaki ağabeyi Atakan okulda, babası Uğur Gezgin ise işyerinde olduğu için depremden sağ kurtuldu.