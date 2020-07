Antalya’da son 90 dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan önce TFF 3. Lig 2. Grup’ta 49 puanla 3. sırada yer alan Manisa temsilcisi Turgutluspor, Play Off yarı final maçında Esenler Erokspor’u 2-1 yenerek finale yükseldi.



Nefesler tutuldu



Ligde 5. durumda yer alan İzmir ekibi Karşıyaka ise yarı finalde Belediye Derincespor’u 1-0’lık skorla saf dışı bıraktı. İki takım bugün saat 20.00’de Titanic Mardan Stadı’nda hakem Kadir Sağlam’ın yöneteceği müsabakada kozlarını paylaşacak. Finalde rakibini normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak 15’er dakikalık iki uzatma ile gerekirse seri penaltılarda mağlup edecek taraf adını 2. Lig’e yazdıracak. TFF 1. Lig’den 2016, 2. Lig’den ise 2018 yılında düşerek amatörün eşiğine kadar gelen Kaf Kaf, altyapı patentli kalan kadrosuyla geçen sezon da düşme hattından gelip Play Off oynamasına rağmen yarı finalde dramatik bir şekilde elendi. Son olarak 11 yıl önce 2008-2009 sezonunda 1. Lig’de Play Off finaline çıkan Karşıyaka, Antalya’da Turgutluspor’u da yenerek küllerinden doğmayı hedefliyor.



HAK EDEN KAZANSIN



Ege’yi 2005-2015 yılları arasında aralıksız olarak 2. Lig’de temsil eden Turgutluspor, 2015’te 3. Lig’e, 2016 yılında ise amatöre düştü. Dibe vurduktan sonra amatörde tek sezon kalıp 3. Lig’e dönen kırmızı siyahlılar, Play Off yarı finalinde Esenler Erokspor’u geriden gelerek 2-1 yenmeyi başardı. Manisa temsilcisi finalde Karşıyaka’yla oynayacağı Ege derbisini de kazandığı takdirde 5 yıl sonra 2. Lig’e dönecek. İki takımın bu sezonun ilk yarısında 17 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geldiği maçı Turgutluspor son dakika golüyle 2-1 kazanmıştı. 3 yıl önce yine Antalya’da Altay’ı Play Off finalinden 2. Lig’e taşıyan Turgutluspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ve futbolcu olarak Süper Lig’de formasını giyip 2016’da teknik adam olarak 1. Lig’den düşmenin acısını yaşadığı Karşıyaka’yı şampiyonluk kapısına dayatan Teknik Direktör Soner Tolungüç, hak edenin kazanacağı centilmence bir final diledi.