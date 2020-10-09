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    09.10.2020 - 07:00 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Antik Didim’in limanı bulundu

    Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk’ün tekne gezisi Tavşan Adası’nda fark ettiği su altındaki liman kalıntılarının 5 bin yıllık olduğu öğrenildi.

    Antik Didim’in limanı bulundu

    Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk’ün tekne gezisi Tavşan Adası’nda fark ettiği su altındaki liman kalıntılarının 5 bin yıllık olduğu öğrenildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ise bölgede inceleme yapıp çalışmalara hız vereceklerini ve turizme kazandıracaklarını söyledi.
    Tavşan Adası’nın M.Ö. 3 binli yıllarda liman olarak kullanıldığını tahmin ettiklerini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, “Liman, adanın 8 metre açığına kadar uzanırken, 2,5 metre ile 5 metre derinliğe ulaşıyor. Minos kültürüne ait bu yapı su altı turizmini canlandıracak” dedi. Şentürk ise, “Denizin içinde uzun desenli taşlar fark ettim. Daha sonra Milet Müze yetkililerine haber verdim. Didim’in panormus limanının burası olduğunu söyleyebiliriz. Panormos demek güvenli liman anlamına geliyor” diye konuştu. l

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