‘Antrenmanlar sürecek’

Naz Naz’da Başkan Soner Yelkovan, “Futbolcularımız 1 günlük iznin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. TFF, tescil formatını açıklayıncaya kadar takımımız idmanları sürdürecek. 2. Lig’e yükselmek için verdiğimiz emeklerin boşa gitmesini istemiyoruz” dedi.