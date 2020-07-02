02.07.2020 - 02:40 |
‘Antrenmanlar sürecek’
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. ve 3. Lig kalan haftaların oynanmamasını kararlaştırıp, liglerin tescil formatı ile ilgili kararını açıklamaya hazırlanırken, 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, bu süreçte antrenmanlara devam etme kararı aldı.
Naz Naz’da Başkan Soner Yelkovan, “Futbolcularımız 1 günlük iznin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. TFF, tescil formatını açıklayıncaya kadar takımımız idmanları sürdürecek. 2. Lig’e yükselmek için verdiğimiz emeklerin boşa gitmesini istemiyoruz” dedi.