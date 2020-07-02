BİST115.315-1.04EURO7.710.09USD6.850.07ALTIN390.05-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Antrenmanlar sürecek’
    ABONE OL
    02.07.2020 - 02:40 |

    ‘Antrenmanlar sürecek’

    Türkiye Futbol Federasyonu, 2. ve 3. Lig kalan haftaların oynanmamasını kararlaştırıp, liglerin tescil formatı ile ilgili kararını açıklamaya hazırlanırken, 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, bu süreçte antrenmanlara devam etme kararı aldı.

    ‘Antrenmanlar sürecek’

    Naz Naz’da Başkan Soner Yelkovan, “Futbolcularımız 1 günlük iznin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. TFF, tescil formatını açıklayıncaya kadar takımımız idmanları sürdürecek. 2. Lig’e yükselmek için verdiğimiz emeklerin boşa gitmesini istemiyoruz” dedi.

    Erzurum'da çöken metruk bina, paniğe yol açtıErzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde kullanılmayan 5 katlı bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzurum'da 5 katlı bina çöktü: Çevre binalardakiler tahliye edildi

    Erzurum'da 5 katlı bina çöktü: Çevre binalardakiler tahliye edildi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bugün başladı artık...

    Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

    Kritik zirve bugün! Masada sıcak başlıklar var

    Son dakika: Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

    Son dakika: Albayrak ailesine yönelik ahlaksız paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

    Sıradaki Haber