85,90BİST1.191-0.64EURO9.450.70USD7.960.40ALTIN487.450.30
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Antrenör babanın sporcu evlatları
    ABONE OL
    25.10.2020 - 00:00 |

    Antrenör babanın sporcu evlatları

    Yunusemre Belediyespor wushu kung fu takımında 4 kardeşin antrenörlüğünü babaları aynı zamanda kulüp antrenörü olan Yusuf Çetinkaya yapıyor.

    Antrenör babanın sporcu evlatları

    Afra Betül (2004), Muhammet Talha (2007), Muhammet Ali (2009), Muhammet Ömer (2014) doğumlu 4 kardeş, babalarının izinden giderek, bu spora gönül vermeyi sürdürüyor. Çocuklarının wushu kung fu yapmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Antrenör Yusuf Çetinkaya, “Yaklaşık 25 yıldır wushu kung fu sporu yapıyorum. Çocuklarımın hemen hemen hepsi yürümeye başlarken ilk adımlarını tatami üzerinde attılar diyebilirim. Onları birçok spor branşı ile tanıştırmama rağmen wushuyu seçtiler. Bu da beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    24 Ekim koronavirüs tablosu bugünkü güncel durum! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    24 Ekim koronavirüs tablosu bugünkü güncel durum! Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

    MEB duyurdu! Sınıfta kalacaklar...

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

    Rastgele ateş açtı! Korku dolu anlar...

    Rastgele ateş açtı! Korku dolu anlar...

    Sıradaki Haber