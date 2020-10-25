Antrenör babanın sporcu evlatları

Afra Betül (2004), Muhammet Talha (2007), Muhammet Ali (2009), Muhammet Ömer (2014) doğumlu 4 kardeş, babalarının izinden giderek, bu spora gönül vermeyi sürdürüyor. Çocuklarının wushu kung fu yapmasının kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Antrenör Yusuf Çetinkaya, “Yaklaşık 25 yıldır wushu kung fu sporu yapıyorum. Çocuklarımın hemen hemen hepsi yürümeye başlarken ilk adımlarını tatami üzerinde attılar diyebilirim. Onları birçok spor branşı ile tanıştırmama rağmen wushuyu seçtiler. Bu da beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.