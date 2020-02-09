BİST 121.015-1,04EURO6,590,21USD6,020,52ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Apartman görevlisine mesleki formasyon!
    ABONE OL
    09.02.2020 - 00:04 |

    Apartman görevlisine mesleki formasyon!

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, apartman görevlilerinin sorunlarını dinledi, talep ve önerileri aldı.

    Apartman görevlisine mesleki formasyon!

    Sorunların tamamının farkında olduklarını belirten Sandal, “Görüşleriniz bizim için çok değerli. Sorunların hepsini çözeceğiz” dedi. Apartman görevlilerinin mesleki bir formasyona sahip olması gerektiğini belirten Başkan Sandal, “Acil yardım eğitimleri dahil, gerekli tüm eğitimler için Halk Eğitim ile protokol yapalım, bir sertifika programı hazırlayalım istiyoruz. Çünkü, belediye olarak temel haklarınız ile ilgili yanınızda olmayı görev ediniyoruz” diye konuştu.

    Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
    daha fazla video için
    8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tatilcilere kötü haber! Kapatıldı

    Tatilcilere kötü haber! Kapatıldı

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Sıradaki Haber