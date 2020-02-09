Apartman görevlisine mesleki formasyon!

Sorunların tamamının farkında olduklarını belirten Sandal, “Görüşleriniz bizim için çok değerli. Sorunların hepsini çözeceğiz” dedi. Apartman görevlilerinin mesleki bir formasyona sahip olması gerektiğini belirten Başkan Sandal, “Acil yardım eğitimleri dahil, gerekli tüm eğitimler için Halk Eğitim ile protokol yapalım, bir sertifika programı hazırlayalım istiyoruz. Çünkü, belediye olarak temel haklarınız ile ilgili yanınızda olmayı görev ediniyoruz” diye konuştu.