Aqua Yaşam sezona hazır

Karabağlar Belediyesi’ne bağlı Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeterya, bugünden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak. Her türlü sağlık önleminin alındığı tesis, belirlenen hijyen koşullarına göre çalışacak. Konumu ve kapasitesiyle İzmir’de önemli bir ihtiyaca yanıt veren Aqua Yaşam, geçen yaz sezonu boyunca haftada yaklaşık 2 bin kişiyi ağırladı.

1.5 metre aralık

Koronavirüs salgınına karşı kapsamlı mücadelesiyle dikkat çeken Karabağlar Belediyesi, yeni sezon öncesi Aqua Yaşam’la ilgili de gerekli önlemleri aldı. Bu kapsamda sosyal mesafenin korunması amacıyla şezlong ve masalar arasında 1.5 metre aralık bırakıldı. Hizmet saatleri öncesi ve sonrası başta olmak üzere gün boyu sürekli dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak merkezde, maske kullanımı zorunlu olacak. Girişte vatandaşların ateşleri ölçülecek. Ayrıca havuzlar bölgesinde duş tünelleri bulunacak.

Başkandan müjde

10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek tesiste, kahvaltı, ızgara çeşitleri, sıcak-soğuk içecek servisi de, hijyen koşullarında yapılacak. Aqua Yaşam giriş ücreti kişi başı 50 lira olarak belirlendi. Ayrıca aileleriyle birlikte olmak koşuluyla 6 yaşına kadar 2 çocuk ücretsiz, 7-12 yaş arası çocuklar da yüzde 50 indirimli yararlanacak. Başkan Muhittin Selvitopu, yapımı süren Nasrettin Hoca Çocuk Bilim Teknoloji Kültür ve Sanat Merkezi’nin yanısıra, yakında temelini atmayı planladıkları Uzundere Gençlik Merkezi projeleriyle, bölgenin İzmir’in yeni bir çekim merkezi olacağına dikkat çekti. Gerekli önlemleri aldıklarını belirten Selvitopu, “Tesislerimizden yararlanacak tüm konuklarımızın keyifli zaman geçirmelerini diliyorum” dedi.