AR-GE’YE YATIRIMLA BÜYÜDÜ

Cemil Has Medikal ile sektörde güvenilir bir marka haline gelen, başarının, Ar-Ge’ye yapılan yatırım ve yerli üretimle geldiğini anlatan Cemil Has, yeni ürünleri Salutem Plus ve Nova Fresh Air’in insan sağlığı açısından önemine değindi. Havadaki zararlı partikül ve organizmaları kimyasallar olmadan temizlediklerini belirten Has, kullandıkları medikal ozon teknolojisini anlattı.

Cemil Bey, öncelikle bize firmanızdan söz eder misiniz?

1999 yılında Ege Üniversitesi Biyomedikal Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medikal sektöründe çalışarak deneyim kazandım. Bu süre içerisinde kendi firmamı kurmanın zamanı geldiğine karar verdim. 2009 yılında Cemil Has Medikal Tıbbi ve Elektronik Cihazlar İmalat Bakım Onarım San. Tic. Ltd. Şti. adıyla hizmet vermeye başladık. Üretim yaptığımız alanlar; medikal ozon cihazı, ozon sauna ve son dönemde de ozonla hava temizleme cihazı… Bunların yanında Ege Bölgesi’nde bulunan hastanelerde tıbbi cihazların periyodik bakım hizmeti ve Ege Bölgesi dışındaki tıbbi cihazlara da teknik servis hizmeti veriyoruz.

Yurt içinde ülkemizin her bölgesine ulaşmamızın yanı sıra, Ortadoğu ve Balkanlar’a ihracat da yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı noktalarına ulaşmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de medikal cihaz sektöründe yerli ve milli üretim yapan çok firma yok. Siz bu noktaya gelmeyi nasıl başardınız?

Biz, milli ve yerli üretim anlayışına sahip; kendi kaynaklarımızla yol almayı ilke edinmiş bir firmayız. Bu noktada ülkemizin yerli medikal ozon cihazı SALUTEM’i üreterek, hem katma değeri yüksek bir ürün geliştirmiş olduk hem de istihdam noktasında ülke ekonomisine katkı sağladık. CE belgesi aldığımız bu ürünümüzle kısa sürede Alman firmalara rakip olduk. Ürünlerimize gösterilen yoğun ilgi, bu alandaki çalışmalarımızı uluslararası boyuta taşımamızı sağladı. Salutem’in ardından yine kendi üretimimiz olan Fortem Ozon Sauna, Salutem Plus ve Nova Fresh Air ile de başarımızı daim kıldık. Bu başarının arkasında Ar-Ge’ye yaptığımız yatırım ve ürünlerimizi kendimiz üretmek istememiz var.

Ayrıca ülkemizin sağlıkta ve medikal ürünlerde dışa bağımlı olmasına karşıyız. Çünkü her yıl milyarlarca dolarlık bir kayıp söz konusu oluyor. Hâlbuki ülkemizin nitelikli insan gücü ve üretim kabiliyeti bulunuyor. Firma olarak bunları bir araya getirdik. Doğru bir projeyle sonuca ulaştık. Şu anda kendi cihazlarımızı üretiyoruz. Bu durum, ülkemiz ve firmamız adına bize gurur veriyor.

Yurt içinde sağladığınız bu başarı, yakın zamanda uluslararası platformda da karşılığını buldu. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Evet, bu başarılarımız dikkat çekti ve Uluslararası Ozon Tedavisi Bilimsel Komitesi (International Scientific Committee of Ozone TherapyISCO3), yayınladığı Madrid Deklarasyonu çerçevesinde firmamızın önerilerine yer verdi. Komitenin teklifiyle bundan sonraki dönemde de birlikte hareket etmeyi planlıyoruz. Elbette bu, uzun dönemde sektörde güvenilir bir yer edinmemizle mümkün oldu.

Bilmeyen okuyucularımızı aydınlatmak için bize açıklar mısınız, ozon ve medikal ozon nedir?

Ozon kendisine özgü bir kokusu olan, alt atmosfer tabakalarında hızlıca O2 durumuna geri dönen bir gazdır. İyi bir antioksidan ve iyi bir yüzey dezenfektanıdır. Mantar ve virüsler ozon ile karşılaştığında canlılıklarını kaybederler. Üç oksijen molekülünün bir araya gelmesi ile oluşan, O3 olarak bilinen bir gazdır. Soluduğumuz havada oksijen molekülleri iki bileşikli yani O2 formunda bulunur. Ozon (O3), jeneratör yardımı ile oksijenden (O2)’den elde edilmektedir. Tıbbi uygulamalarda kullanılan oksijen-ozon karışımı %3-5 oranında Ozon içerir. Bu karışıma da “medikal ozon” adı verilir.

Medikal ozon cihazı alanındaki yeni ürününüz Salutem Plus’tan bahsedelim biraz da…

Medikal ozon cihazı alanında mevcut bir cihazımız vardı zaten: Salutem. Salutem Plus, bir üst modelimiz oluyor. Küresel salgın Covid-19 tedavisinde; İspanya Ozon Tedavisi Tıp Profesyonelleri Topluluğu (AEPROMO) himayesinde yayınlanan Madrid Deklarasyonu’nda serum fizyolojik ozonlamanın ön plana çıkmasıyla, mevcut medikal ozon cihazımızı bu tedaviye göre tasarladık. Serum fizyolojik ozonlamanın yanı sıra Salutem Plus’a eklediğimiz bazı fonksiyonlarla da kullanım ve tedaviden alınan sonucu maksimuma çıkardık. Bunun yanında Salutem Plus’a zamanlayıcı modu, başka bir deyişle timer modu ekledik. Bu mod ile ozonu uygulayan hekim süreyi belirleyerek cihazın başından ayrılabilir. Son olarak da ozonun olmadığını ve oksijenin bittiğini haber veren bir uyarı sistemimiz var. Bu sistem ile hekim, cihazda ozon ya da oksijenin eksikliğini fark ediyor.

Virüssüz temiz hava

Son günlerde bir diğer yeni ürününüz Nova Fresh Air’la gündemdesiniz. Bu ürün için neler söylemek istersiniz?

Küresel Covid-19 salgını başlamadan önce ozonla hava temizleme cihazımızın AR-GE çalışmalarına zaten başlamıştık. Bu süreçteki amacımız, ozonun hava temizleme özelliğini evlere ve iş yerlerine getirmekti. Salgın döneminde ise ozonun bağışıklığı güçlendirici faydasının yanı sıra dezenfektan etkisinin virüsü yok ettiği kanıtlandı. Dolayısıyla salgınla mücadelede ozonun önemli olduğu; projemizin de ne kadar önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini görmüş olduk. Nova Fresh Air, havada bulunan bakteri, virüs, mantar ve partikülleri yok ederek havayı temizliyor.

Nova Fresh Air’i hangi ortamlarda kullanılması için tasarladınız?

Ürünümüz Nova okullarda, dershanelerde, otellerde, hastane ve hasta odalarında, kliniklerde, eczanelerde, ibadethanelerde, bankalarda, spor salonlarında, ofis ve kafelerde, arabalarda yani temelde insanın olduğu her ortamda kullanılabilir.

Okullarda, dershanelerde kullanıldığından bahsettiniz. Bu durumda çocuklar kimyasal solumuş olmuyorlar mı?

Nova Fresh Air ortamdaki havayı, hiçbir kimyasal madde kullanmadan temizler. Bu sayede, sağlığa zarar verecek herhangi bir kalıntı bırakmaz, alerjiye yol açmaz. Ortam havasını temizlerken sadece ozondan faydalandığı ve kimyasal içermediği için bebek ve çocukların olduğu her ortama uygundur. Ayrıca astım, alerji gibi sağlık sorunlarına yol açmadığı için hassas bireyler de kolaylıkla kullanabilirler. Bunun yanında küf, mantar, rutubet, ev akarları, toz, formaldehit, karbondioksit, karbonmonoksit, kükürt dioksit, azot oksit maddeleri üzerinden yapılan performans testlerinde cihazımız başarılı sonuçlar elde etti.

Bu röportajdan sonra evinin, ofisinin havasını temizlemek isteyen okuyucularımız olacaktır. Ürünlerinizi tüketiciye nasıl ulaştırıyorsunuz?

Nova Fresh Air’ın hem kurumsal hem de perakende satışı mevcut. Ürünümüzün siparişini www.novafreshair.com e-ticaret sitemizden ya da 0530 020 83 13 numaralı telefondan verebilirler.