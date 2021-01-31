Arabalı vapura zam

Bostanlı- Üçkuyular araba vapurlarına araç biniş ücretleri şöyle oldu: Motosiklet 10 lira, otomobil 18 lira, minibüs/kamyonet 35 lira, midibüs 50 lira, otobüs/kamyon 65 lira, TIR 135 lira. Araçların içindeki her yolcu için de (şoför hariç) 1 lira ücret alınması uygulaması devam edecek. Yeni tarife, yarından itibaren geçerli olacak.



Değişen sefer saatleri ise, İZDENİZ Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.izdeniz.com.tr) görülebilir.