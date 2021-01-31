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    31.01.2021 - 00:02 |

    Arabalı vapura zam

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde yüzde 50’den fazla düşen yolcu sayısı nedeniyle körfez içi sefer saatlerini yeniden düzenledi. Ekonomik gereklilikler nedeniyle de araba vapuru ücretlerinde artışa gidildi ve indirimli saat uygulamasına da son verildi.

    Arabalı vapura zam

    Bostanlı- Üçkuyular araba vapurlarına araç biniş ücretleri şöyle oldu: Motosiklet 10 lira, otomobil 18 lira, minibüs/kamyonet 35 lira, midibüs 50 lira, otobüs/kamyon 65 lira, TIR 135 lira. Araçların içindeki her yolcu için de (şoför hariç) 1 lira ücret alınması uygulaması devam edecek. Yeni tarife, yarından itibaren geçerli olacak.

    Değişen sefer saatleri ise, İZDENİZ Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.izdeniz.com.tr) görülebilir.

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