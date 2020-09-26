Arabasından vazgeçen artıyor

Pandemi döneminde ikinci el araçların değerlendiğini, bayilere sıfır otomobil gelmemesinin bunda etkili olduğunu dile getiren galerici Fahri Karlık, “Bir yandan krediler düştü, bir yandan araçlar değerlendi. Vatandaş 150 bin liralık arabasını satıp 50-60 bin liralık başka bir otomobil satın alıyor. Kalan 100 bin lirayı peşinat olarak verip üzerine krediyle ev alma yoluna gidiyor. Bazı evlerde 2, 3 araba var. Onlar, birinden fedakarlık yapıp, eve peşinat olarak kullanabiliyor. Ancak otomobiller de artık bir cep telefonu kadar ihtiyaç haline geldi. 150- 200 bin liralık arabasını satanlar ayağını yerden kesecek 50-60 bin liralık daha düşük model bir arabayı tercih ediyor” dedi.

l NEVRA UÇKAÇ DHA