BİST1.1240.41EURO8.920.26USD7.660.46ALTIN458.850.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Arabasından vazgeçen artıyor
    ABONE OL
    26.09.2020 - 02:05 |

    Arabasından vazgeçen artıyor

    İKİNCİ el araç fiyatlarının yüzde 100 değer kazanmasının ardından vatandaş arabasını satıp farklı yatırımlara yönelmeye başladı.

    Arabasından vazgeçen artıyor

    Pandemi döneminde ikinci el araçların değerlendiğini, bayilere sıfır otomobil gelmemesinin bunda etkili olduğunu dile getiren galerici Fahri Karlık, “Bir yandan krediler düştü, bir yandan araçlar değerlendi. Vatandaş 150 bin liralık arabasını satıp 50-60 bin liralık başka bir otomobil satın alıyor. Kalan 100 bin lirayı peşinat olarak verip üzerine krediyle ev alma yoluna gidiyor. Bazı evlerde 2, 3 araba var. Onlar, birinden fedakarlık yapıp, eve peşinat olarak kullanabiliyor. Ancak otomobiller de artık bir cep telefonu kadar ihtiyaç haline geldi. 150- 200 bin liralık arabasını satanlar ayağını yerden kesecek 50-60 bin liralık daha düşük model bir arabayı tercih ediyor” dedi.

    l NEVRA UÇKAÇ DHA

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS tercih ekranı ve kılavuzu ÖSYM 2020! DGS taban puanları, kontenjanları nedir ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS tercih ekranı ve kılavuzu ÖSYM 2020! DGS taban puanları, kontenjanları nedir ve tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    Emeklilik için kötü haber! Gecikme riski var

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İSPARK'ın kiraya verdiği alanlara kazık çakıyorlar

    İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

    İstanbul'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

    Sıradaki Haber