05.04.2020 - 00:01 |
Araç yıkamada iki gün sınırı
Büyükşehir bünyesindeki Bilim Kurulu, araç yıkama istasyonlarının haftada en fazla 2 gün çalışmasına izin verilmesini kararlaştırdı.
Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe imzasıyla, ilçe belediye başkanlıklarına gönderilen bir yazıyla, ruhsatsız çalışan istasyonların faaliyetine son verilmesi istendi.
Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.