Araca binmiyor pedal çeviriyor

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Arda, ilçeye yeni bisiklet yolları kazandıracaklarını söyledi. Başkan Arda, bu yılki teması “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda, ulaşım aracı olarak makam aracı yerine bisikletini kullandı; evinden belediye binasına ve programlarına bisikletle gitti.