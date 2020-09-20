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    HaberlerEge Haberleri Araca binmiyor pedal çeviriyor
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    20.09.2020 - 00:02 |

    Araca binmiyor pedal çeviriyor

    Avrupa Hareketlilik Haftası’nda Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hafta boyunca ulaşım aracı olarak bisikletini kullandı.

    Araca binmiyor pedal çeviriyor

    Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Arda, ilçeye yeni bisiklet yolları kazandıracaklarını söyledi. Başkan Arda, bu yılki teması “Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik” olan Avrupa Hareketlilik Haftası’nda, ulaşım aracı olarak makam aracı yerine bisikletini kullandı; evinden belediye binasına ve programlarına bisikletle gitti.

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