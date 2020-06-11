Arı üreticilerine tam destek geldi

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yuntdağı’nda arıcılığı geliştirmek için hayata geçirdiği çalışmaları sürdürüyor. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile beraber kursiyerlere arıcılık eğitimi verildi, sertifikaları dağıtıldı. Yüzlerce arı kovanı verildi. Akçaköy Mahallesi’nde arı üreticilerini ziyaret eden Başkan Mehmet Çerçi, “Önümüzdeki günlerde arıcılık ile ilgili olarak eğitim, sertifika ve kovan dağıtımı anlamında belediye olarak yeni bir program açıklayacağız. Tarımı tam anlamıyla desteklediğimiz gibi arıcılığı da destekleyerek üreticilerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.