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    HaberlerEge Haberleri ‘Arılar için doğayı korumalıyız’
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    21.05.2020 - 00:00 |

    ‘Arılar için doğayı korumalıyız’

    İzmir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı H. Gökhan Özdemir, 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nde, bu küçük canlıların yaşamın sürmesindeki kilit rolünü anlattı.

    ‘Arılar için doğayı korumalıyız’

    Arıcılık sektörün de dikkat edilmesi gerekenleri dile getiren Özdemir, “Tarımsal faaliyetlerde kimyasalların kullanımı, arıların varlığını tehdit eden başlıca unsur, ayrıca genel çevre kirliliği de arıları olumsuz etkiliyor. Doğanın nefes alma şansı bulduğu bu dönemde, çiftçilerimizin daha bilinçli olması ve iyi tarım uygulamalarının desteklenmesi ile arılar sayesinde biyolojik çeşitliliğimiz ve doğamız daha da zenginleşir. Bizler de bu pazarını destekleyip hem arıcılık faaliyetlerine katkı sağlayabilir hem de arıların yaşamımızdaki varlığına teşekkür edebiliriz” dedi.

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