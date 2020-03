Evle, tam gün bütünleşince bizim kuşak dijital alemde tavan yaptı. 24 saat yazılı ya da görüntülü bilgi bombardımanı. Kendini kanıtlama çabası. Ben hala buradayım. Yaşıyor, soluk alıyor, öğreniyor, öğretiyorum. Adeta yoğun bir yarışa giriştik. Varoluşumuzu hala işe yarar yanlarının olduğunu kanıtlama. Soluklarımızı çoğaltarak, yaşamı anlamlı kılmak koşusu. Bir tür kendilerini geride bıraktıkları uzun yılların birikimleriyle canlı kılma bu yarışın içinde biz de varız çığlığı. Bir tür düşerken yükselişe geçen kadınlı, erkekli ak saçlılar kuşağı. Siz onlara 68’li ya da 78’li de diyebilirsiniz. Egemenlerin saltanatları sürdürme oyunlarında piyon olarak kullanılan yitik ama yürekli, bağımsızlığı yüreklerinde hep canlı kılan ödünsüz, korkusuz, kahraman kuşak.

***

Uzun yıllar önceydi. Bir kitapçıya girdim. Öğrenim yıllarının hiçbir aşamasında Türkçe bir sözlük edinmeyi akıl edinmemiştim. Kitapçıdan, Ali Püsküllüoğlu’nun ‘Arkadaş Türkçe Sözlüğü’nden iki adet aldım. Biri kızım Başak, öteki kendim için. Yaklaşık 30 yıl önceydi. O, 30 kısa yılda! yaşamımda çok şey değişti. Oturduğum evler, eşyalarım, giysilerim, ağzımdaki dişler, beyaza evirilen lepiska gibi kumral saçlarım, sporculukla edinilen övünç nedenim kaslı bedenim. Elbette kendim, yani ben.

Bilgi kişi, ‘Değişmeyen tek şey, değişimdir’ demiş. Arkadaş Türkçe sözlüğüm, bu nitelemeye başkaldırır gibi hiç değişmeden yıllardır hep yanımda kaldı. Romen yazar, Panait Istrat’in en güzel kitaplarından birinin adıdır ‘Arkadaş’. O kitapta Adrian Zografi ile Mihail’in dillere destan dostlukları anlatılır.

***

Gabriel Garcia Marquez’in (Benzetme ne denli yakışıyorsa) ‘Kolora Günlerinde Aşk’ isimli kitabında olduğu gibi evde Korona günlerini geçiriyoruz. Hiç sorun değil bunu da aşarız. Tek eksiğim kendimi Bostanlı Sahili’ne atıp, saatlerce yürüyememek. Okuyorum, yazıyorum, bulmaca çözüyorum, müzik dinliyorum... Bir gün bir ara önümdeki kitaptan başımı kaldırdım. Kitaplığın bir yerinde ara ara kendine başvurulmasını bekleyen ‘Arkadaş’ımla göz göze geldim. Aldım ellerime ilk kez akıl edip sayfa sayısına baktım. Tam bin iki yüz on beş sayfa. Rastgele çevirdim sayfaları, özlemişim. Kokusunu, sıcaklığını, vericiliğini, öğreticiliğini. Her sayfada yaklaşık 35 sözcük var. Her gün iki sayfa düzenli okumaya karar verdim. Her defasında yetmiş sözcük. Hiç de fena değil. Şimdi söz gelimi bu yazıya oturduğumda açtım bir sayfasını ‘P’ harfi denk geldi. Sayfanın en üstündeki sözcükte ‘Primat’... Kökeni Fransızca’dan. Sözcüğün karşılığı, ‘Bütün maymun türlerini ve kimi bilginlerin sınıflandırmasına göre insanları da kapsayan memeliler takımı’ Bu sözcüğün karşılığını biliyordum. Tekrarlamak iyi geldi. Bir tür öyle övünmenin alemi yok gibi. İyi de oldu. Arkadaşım benim!

Sağlık günler...

Değişim sizin için bitmişse, siz de bitmişsinizdir

(Benjamin Franklin)

Altın sözler

Bizim neslin, görmediği bir şey kalmadı. Kıyamet’te bize denk gelirse zirvede bırakmış olacağız. (68 kuşağı)

Güneş’e saygıdandır

çiçeğin boyun eğmesi

bütün aşklardan yücedir

İnsanın insan sevmesi

Aşık Mahsuni Şerif

Saldırgan olmakla bazı şeyleri başarabilirsiniz. Ancak, nezaketle her şeyi başarabilirsiniz. (Rinpoche)

Kaybetmekten korktuğum her şeyi özgür bıraktım. (Sabahattin Ali)

Kıyımlar, acılar, kanlar içinde

savrulurken yaşadığımız günler

bu soruyu mutlaka soracaksın

ne kaldı, ne kaldı bizden geriye

(Onat Kutlar)

550K

(Beşinci ayın-beşinci günü-saat beşte-Kızılay Meydanı’nda)

Biz şimdi alçak sesle konuşuyoruz ya

sessizce birleşip, sessizce ayrılıyoruz ya

anamız çay demliyor ya

güzel günlere

sevgilimizse çicekler koyuyor ya bardağa

sabahları işimize gidiyoruz ya

sessiz sedasız bu böyle gidecek değildir bu işler

biz şimdi yan yana geliyoruz

çoğalıyoruz.

Ama bir ağızdan tutturduğumuz gün

Hürlüğün havasını

işte o gün sizi tanrılar bile kurtaramaz…

(Cemal Süreya)