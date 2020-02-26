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    HaberlerEge Haberleri Arkas, CEV Kupası’nda Cimbom’u konuk edecek
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    26.02.2020 - 00:00 |

    Arkas, CEV Kupası’nda Cimbom’u konuk edecek

    CEV Kupası’nda Romanya’nın Dinamo Bükreş ve Almanya’nın United Volleys takımlarını eleyerek çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Arkasspor, bugün rakibiyle ilk maçına deplasmanda çıkacak.

    Arkas, CEV Kupası’nda Cimbom’u konuk edecek

    Burhan Felek Voleybol Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Yunan hakem Vasileios Vasileiadis ve Polonyalı hakem Jaroslaw Makowski yönetecek. İzmir ekibi 4 Mart’ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi ilk sınavda avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

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