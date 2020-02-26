26.02.2020 - 00:00 |
Arkas, CEV Kupası’nda Cimbom’u konuk edecek
CEV Kupası’nda Romanya’nın Dinamo Bükreş ve Almanya’nın United Volleys takımlarını eleyerek çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Arkasspor, bugün rakibiyle ilk maçına deplasmanda çıkacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu’nda saat 19.00’da başlayacak müsabakayı Yunan hakem Vasileios Vasileiadis ve Polonyalı hakem Jaroslaw Makowski yönetecek. İzmir ekibi 4 Mart’ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi ilk sınavda avantajlı bir skor almayı hedefliyor.
İstanbul'da şiddetli lodosİstanbul'da lodoslu hava etkisini göstermeye devam ediyor. Lodos nedeniyle sahil şeridinde zaman zaman dev dalgalar oluşuyor. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler kameralara böyle yansıdı.