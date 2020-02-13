13.02.2020 - 00:04 |
Arkas Trio’dan kış konserleri
Keman solist sanatçısı Tuncay Yılmaz, piyano solist sanatçısı Emre Elivar ve Alman çello solisti Gustav Rivinius’tan oluşan Arkas Trio, 2020’nin ilk konserlerinde müzikseverlerle buluşuyor.
İlki EÇEV yararına 27 Şubat’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan konser serisinin ikincisi, Uluslararası Müzik Akademisi’nin (AIMA) yararına 28 Şubat’ta Ayvalık’ta düzenlenecek. Arkas Trio konserlerde, J. N. Hummel, L. v. Beethoven ve A. Piazzolla’nın eserlerini yorumlayacak.
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