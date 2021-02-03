BİST1.5111.27EURO8.670.04USD7.19-0.13ALTIN424.75-1.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Arkas’ın rakibi Ziraat Bankkart
    ABONE OL
    03.02.2021 - 00:00 |

    Arkas’ın rakibi Ziraat Bankkart

    AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta erteleme karşılaşmasında Arkasspor, bugün Ankara’da Ziraat Bankkart’ın konuğu olacak.

    Arkas’ın rakibi Ziraat Bankkart

    Başkent Voleybol Salonu’ndaki müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, Ankara’da önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, “Ligde sıralamayı yakından ilgilendiren bir müsabaka olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetinden sonra Ziraat Bankkart’ı da yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Balıkçıların yüzü güldü! Tonlarca hamsiyle döndüler...

    Balıkçıların yüzü güldü! Tonlarca hamsiyle döndüler...

    Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

    Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

    Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

    Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

    Kısıtlamada polisten kaçtılar, alkollü çıktılar...

    Kısıtlamada polisten kaçtılar, alkollü çıktılar...

    Sıradaki Haber