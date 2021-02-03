Arkas’ın rakibi Ziraat Bankkart

Başkent Voleybol Salonu’ndaki müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, Ankara’da önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirterek, “Ligde sıralamayı yakından ilgilendiren bir müsabaka olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor galibiyetinden sonra Ziraat Bankkart’ı da yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.