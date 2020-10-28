28.10.2020 - 00:00 |
Arkasspor 5’te 5 Altekma 3’te 3 peşinde
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son 4 maçında Arhavi Voleybol (D), Tokat BLD Plevne, İstanbul BŞB (D) ve Spor Toto’yu mağlup eden Arkasspor, bugün İnegöl BLD deplasmanında 5’te 5 yapmaya çalışacak.
Mücadele saat 19.00’da başlayacak. Son 2 maçında İnegöl BLD ve Bursa BŞB’yi (D) yenerek moral bulan Altekma, bugün evinde zirve takipçisi Halkbank’la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 14.00’te başlayacak.