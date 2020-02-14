Arkasspor, Avrupa’da çeyrek finale kaldı

Mavi beyazlı ekibi başkan Lucien Arkas da maç sonunda sahaya inerek tebrik etti. Bu yıl ülkemizi Avrupa kupalarında üst üste 15. kez temsil eden mavi beyazlılar, çeyrek finalde bir başka Türk ekibi Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti. İlk maç 25-27 Şubat’ta İstanbul’da, rövanş ise 3-5 Mart’ta İzmir’de oynanacak.