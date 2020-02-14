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    HaberlerEge Haberleri Arkasspor, Avrupa’da çeyrek finale kaldı
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    14.02.2020 - 00:00 |

    Arkasspor, Avrupa’da çeyrek finale kaldı

    CEV Kupası’nda Almanya’da 3-2 mağlup ettiği United Volleys’i evinde çıktığı rövanş mücadelisinde 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Arkasspor, bir kez daha İzmir’in voleyboldaki gururu oldu.

    Arkasspor, Avrupa’da çeyrek finale kaldı

    Mavi beyazlı ekibi başkan Lucien Arkas da maç sonunda sahaya inerek tebrik etti. Bu yıl ülkemizi Avrupa kupalarında üst üste 15. kez temsil eden mavi beyazlılar, çeyrek finalde bir başka Türk ekibi Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti. İlk maç 25-27 Şubat’ta İstanbul’da, rövanş ise 3-5 Mart’ta İzmir’de oynanacak.

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