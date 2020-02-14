14.02.2020 - 00:00 |
Arkasspor, Avrupa’da çeyrek finale kaldı
CEV Kupası’nda Almanya’da 3-2 mağlup ettiği United Volleys’i evinde çıktığı rövanş mücadelisinde 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Arkasspor, bir kez daha İzmir’in voleyboldaki gururu oldu.
Mavi beyazlı ekibi başkan Lucien Arkas da maç sonunda sahaya inerek tebrik etti. Bu yıl ülkemizi Avrupa kupalarında üst üste 15. kez temsil eden mavi beyazlılar, çeyrek finalde bir başka Türk ekibi Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti. İlk maç 25-27 Şubat’ta İstanbul’da, rövanş ise 3-5 Mart’ta İzmir’de oynanacak.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.