Arkas’tan Türkiye’ye 3.3 milyon lira

Arkas ve iştiraki TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri, Milli Dayanışma Kampanyası’na 3.3 milyon lira destek verdi. Yüzyılı aşan tarihlerinde, bu coğrafyanın kendilerine verdiği güç ve inançla hareket ettiklerini belirten Arkas Holding yetkilileri, “Kenetlenmenin, birlik olmanın daha da önem kazandığı bu zorlu günlerde geçmişte olduğu gibi bugün de halkımızın ve devletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Arkas Holding adına 2 milyon lira, iştiraklerimizden TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri adına 1.3 milyon lira olmak üzere toplamda 3.3 milyon lira destek vermeyi milli bir görev olarak kabul ediyoruz” açıklaması yaptı.

‘Minnettarız’

Başta sağlık çalışanları olmak üzere, sahada büyük bir fedakarlıkla çalışan herkese minnettar olduklarını ifade eden yetkililer, “Biz de, tedarik zincirinin aksamadan devam etmesini sağlamak adına hizmetlerimizi kesintisiz sürdürürken, bu sürecin en az hasarla atlatılmasına destek olmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.