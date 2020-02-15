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    HaberlerEge Haberleri "Arsa sahipleri mağdur olmamalı"
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    15.02.2020 - 00:14 | | ONUR ÇAKIR

    "Arsa sahipleri mağdur olmamalı"

    Bakan Ersoy’la Çeşme projesi üzerine detaylı bir görüşme yapan Çeşme Belediye Başkanı Oran, “Arazilerinde turizm yapmak isteyen büyük parsel sahiplerine fırsat verilmeli. Arsa sahipleri mağdur edilmemeli” dedi

    "Arsa sahipleri mağdur olmamalı"

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Çeşme ve Urla’yı kapsayacak şekilde bir turizm planlaması yapacaklarını açıklamasının ardından ilk olarak İzmir Başkanlar Kurulu, Ankara’ya çıkarma yaptı.

    İş dünyası temsilcileri, Ersoy’la konuyu detaylı görüştü. Ardından Bakan Ersoy, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı Ankara’ya davet etti ve bir görüşme yapıldı. Öte yandan, Oran’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na konuyla ilgili detaylı bilgi verdiği öğrenildi..

    ‘Karşı değilim’

    Oran, bir saati aşan görüşmenin detaylarını Milliyet Ege’ye anlattı: “Ortada henüz proje yok ama niyet var. Proje ihalesine çıkacaklar. Bir mimari grup, projeyi çizecek. Bazı bölgelerin turizme açılması noktasında niyet var. Buna karşı değilim. Bakan Bey’in imar yoğunluğu ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar var. Yüksek katlı bina olmayacak, Çeşme’nin yapısına uygun mimariler olacağını belirtti. Eğer söyledikleri gibi olursa, sıkıntı yok. Burada dikkat edilmesi gereken iki konu var. Birincisi, mülkiyet haklarının korunması. İkincisi, imar yoğunluğu. Bu konudaki endişelerimizi ilettim. Çeşme’nin destinasyon olması anlamında yarar katacak her şeye destek oluruz. Bakan Bey, tüm süreçlerde Çeşme Belediyesi ile istişare yapılacağını ifade etti.”

    ‘Benim talebim...’

    Başkan Oran, sözlerine şöyle devam etti: “Benim talebim şu oldu. Büyük parsel sahipleri var. Kiminin 45, kiminin 40 dönüm arazisi var. Bu insanlar kendi arazilerinde turizm yapmak isterse, bunlara fırsat verilsin. Bakan Bey, ‘Bunu düşünebiliriz’ dedi. Arsa sahiplerinin mağdur olmaması için aracı oldum. Vatandaşın mülkiyet haklarıyla ilgili sıkıntı olmazsa, imar yönünden bir sıkıntılı durum oluşmazsa, Çeşme’nin destinasyon olması anlamında yarar katacak her şeye destek oluruz.”

    Oran, Bakan Ersoy’un tüm süreçlerde kendileriyle istişare halinde olacaklarını söylediğini sözlerine ekledi.

    CHP liderini bilgilendirdi

    Başkan Oran’ın, Bakan Ersoy’la yaptığı ziyaretle ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdiği öğrenildi.

    Arsa sahipleri mağdur olmamalı

     

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