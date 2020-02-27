‘Arşiv, deniz feneri olsun’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katıldığı törenle açılan merkez, Tire’nin kültür mirasını korumayı ve bunu geleceğe aktarmayı amaçlıyor. Müzenin çarşısındaki zanaatkârlarla da sohbet eden Soyer, açılışta kültürel mirasın korunmasına vurgu yaptı, “Güçlü bir tarihimiz var. Geleceğe bu tarihin ışığında bakmalıyız. Aksi takdirde kökü olmayan insanlara dönüşürüz. Bu yüzden bu çalışma çok değerli. Diliyorum ki, sonraki kuşaklar için de burası deniz feneri olur. Onların geleceğini aydınlatır” dedi.



Kent kitaplığı



Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran da ilçenin zengin tarih ve kültür mirasına değindi, “Tire’nin değerli geçmişini, kentin kültür hafızasına kazandırmayı amaçlayan bu mekânın açılmasının heyecanı içindeyiz” dedi. TİKAM, bir kent kitaplığının oluşmasına da katkıda bulunacak.



‘Yeter ki üretin’

Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Tireli 80 muhtarla da bir araya geldi. Memleketin kurtuluşunun tarımda olduğunu bildiklerini belirten Soyer, “Bu yüzden kırsal kesime hizmet götürmek çok önemli. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Siz yeter ki üretin. Siz de mutlaka kooperatifler kurun ya da mevcut kooperatifleri güçlendirin. Daha çok üretin. Siz ne üretirseniz biz satın alacağız” dedi.



Soyer, Seferihisar’da başlayan İZTAŞIT uygulamasının Tire’ye de geleceğini söyledi. Küçükbaş hayvancılığın güçlendirilmesinin önemini vurgulayan Soyer, Tire’ye mobil mezbaha kuracaklarını söyledi.