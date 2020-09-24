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    24.09.2020 - 00:07 |

    Artemis hediyesi

    Artemis hediyesi

    Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ilçeye gelen Vali Köşger’i makamında ağırladı, pandemi çalışmalarını aktardı.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Selçuk’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile de makamında bir araya geldi.

    Kaymakam Ekrem İnci’nin de bulunduğu ziyarette Başkan Sengel, pandemi süreci, tarım, turizm, eğitim, kültür sanat alanlarında gerçekleştirilen çalışmalar ile kentin kimliği ve zenginliklerine dair Vali Köşger’e bilgi verdi. Selçuk’un simgesi kristal Artemis heykelini Vali Köşger’e takdim eden Başkan Sengel, “Birlikte hareket etmek bizim şiarımız. Bu ziyaret ve karşılıklı görüş alışverişlerimiz ilçemiz için önemli bir kazanımdır” dedi.

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