85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Artık çıkışa geçme zamanı'
    ABONE OL
    18.10.2020 - 00:00 |

    ‘Artık çıkışa geçme zamanı'

    Süper Lig’in 5. haftasında yarın Gençlerbirliği’ne konuk olacak Yukatel Denizlispor, bu karşılaşmayı kazanarak galibiyet hasretine son vermek istiyor.

    ‘Artık çıkışa geçme zamanı'

     Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Denizlispor’da Teknik Direktör Robert Prosinecki’nin takımını 3-5-2 formatıyla sahaya sürmeyi planladığı belirtildi. Hırvat teknik adamın Hugo Rodallega ve Muris Mesanovic’i gol silahı olarak ileri uçta görevlendireceği kaydedildi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, deplasmanda Gençlerbirliği’ne karşı önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, “Gençlerbirliği maçını kazanarak lige yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. İyi bir takıma sahibiz. Galibiyet serisi yakalayıp üst sıralara tırmanmamız gerekiyor. Yönetim olarak oyuncularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Sıradaki Haber